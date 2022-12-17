Еще шесть энергоблоков оккупированной ЗАЭС остановлены.

В энергосистеме Украины работают все 9 атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной территории.

Об этом сообщается в Telegram- канале НАЭК "Энергоатом".

"17 декабря 2022 года по состоянию на 18:00 в энергосистеме работают все 9 атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. К сожалению, сейчас мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры снова получили повреждения в результате вчерашних обстрелов", - говорится в сообщении.

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Еще шесть энергоблоков оккупированной ЗАЭС, как отметили в компании, остановлены, оккупанты блокируют их включение.

"Станция продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные нужды от энергосистемы Украины", - проинформировали в "Энергоатоме".

Война в Украине: ситуация с энергетикой

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. По результатам работы в отчете миссия заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

23 октября страны "Большой семерки" (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести из нее свой персонал и войска.

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