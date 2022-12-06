Якобы только они "способны обеспечить физическую и ядерную безопасность" станции.

В России не намерены выводить свои войска с территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявила представительница МИД России Мария Захарова, комментируя слова гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси о том, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

По словам Захаровой, прямые переговоры между Россией и Украиной по этому вопросу не ведутся.

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"Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то "третьей стороне" не может быть и речи. Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией. Исходим из того, что только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС", - сказала она.

Ситуация на ЗАЭС

Как известно, весной российские захватнические войска оккупировали Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Они неодкратно наносили удары по ее территории.

Ранее российское издание "Медуза" сообщило, что власти РФ могут согласиться на вывод войск со станции, если получат гарантии бесперебойного транзита газа и нефти по территории Украины.

А генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что хочет найти решение для обеспечения безопасности станции до конца 2022 года.

Кроме того, он хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с российским диктатором Путиным.

В конце ноября стало известно, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине.

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