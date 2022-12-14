Дома стоит иметь трехдневный запас воды из расчета два литра на человека в сутки, а также запас продуктов, посоветовал эксперт.

Последствия от возможной катастрофы на Запорожской атомной электростанции будут равняться "шести Чернобылям" (авария на Чернобыльской АЭС - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в "Медиацентре Украина - Одесса" рассказал доцент кафедры физиологии, здоровья и безопасности человека Одесского национального университета им. Мечникова Вадим Пенов.

"Если хотя бы на одном энергоблоке ЗАЭС произойдет техногенная катастрофа, территория поражения будет больше в шесть раз, чем после катастрофы на ЧАЭС", – сказал Пенов.

Видео дня

Он добавил, что радиационное загрязнение коснется не только Украины, но и других государств. В частности, находящихся рядом.

По словам эксперта, когда речь идет о ядерном взрыве, в небе появляется дым в виде гриба. Направление, куда и как быстро загрязняющие вещества попадут, зависит от направленности ветра и его силы.

Доцент добавил, что, в случае ядерного удара или аварии на АЭС, людям необходимо сразу покинуть открытое пространство, пройти в помещение и максимально его загерметизировать, например, скотчем, и тому подобное. В помещение надо находиться минимум трое суток.

"Дома надо иметь трехдневный запас воды из расчета два литра на человека (в сутки) и такой же запас продуктов. Они должны храниться в герметичной таре", - сказал Пенов.

Он добавил, что в случае радиации рекомендовано использовать ватно-марлевую повязку, потому что обычная защитная (медицинская) на такой случай не подойдет.

Ситуация на Запорожской АЭС на сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. По результатам работы в отчете миссия заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

23 октября страны "Большой семерки" (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести из нее свой персонал и войска.

13 декабря на конференции "Солидарность с украинским народом", проходившей в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о договоренности о выводе тяжелого вооружения с территории Запорожской АЭС. Он отметил, что ближайшие недели будут решающими в этом деле.

Справка УНИАН. Катастрофа на Чернобыльской АЭС случилась в ночь на 26 апреля 1986 года. Эту катастрофу считают крупнейшей за всю историю ядерной энергетики.

Образованное в результате аварии радиоактивное облако прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы, а также восточной частью США. В Беларуси осело примерно 60% радиоактивных веществ. Из зон загрязнения эвакуировали около 300 тыс. человек.

Вокруг Чернобыльской АЭС создали зону отчуждения, которая составляет 30 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: