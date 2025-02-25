НКРЭКУ планирует увеличить минимальные предельные цены на рынке электроэнергии в более чем 100 раз

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может в более чем 100 раз увеличить минимальные предельные цены (прайскепы) на энергетическом рынке уже летом 2025 года, что ударит по предприятиям и экономике Украины. Об этом сообщает Федерация работодателей Украины.

"Федерация работодателей Украины обратилась к НКРЭКУ за объяснениями, ведь запланированное увеличение прайскепов на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке с 10 грн/МВт-ч до более 1000 грн/МВт-ч приведет к потере предприятиями Украины еще более 6,2 млрд грн в год", - говорится в сообщении.

В Федерации отметили, что аналогичная практика с установлением минимальных цен отсутствует на энергетическом рынке в странах Европейского Союза, что вызывает дополнительные вопросы относительно соответствия такой инициативы европейским стандартам регулирования рынка электроэнергии.

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Напомним, Федерация работодателей Украины требует от НКРЭКУ отменить решение от 19.12.2024 № 2200 "Об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии НЭК "Укрэнерго" на 2025 год", которым увеличило его почти на 30%. ФРУ объясняет требование тем, что решение необоснованное и непрозрачное.

Ранее, в конце 2024 года, в Украине закрыли информацию о торгах электроэнергией. АО "Оператор рынка" с 30 декабря, ссылаясь на военное положение, прекратил публикацию информации о торгах электрической энергией на рынке "на сутки вперед" и внутренне суточном рынке. "Украинская энергетическая биржа", в свою очередь, закрыла свободный доступ к аукционным бюллетеням и бюллетеням средневзвешенных цен.