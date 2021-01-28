По словам политика, народные депутаты от фракции ОПЗЖ инициировали проведение во вторник закрытого совещания с участием народных депутатов, премьер-министра и ответственных лиц НАК «Нафтогаз Украина».

Благодаря противодействию народных депутатов, власть уже не хочет брать деньги из «ковидного фонда». Тем не менее, доверять этой власти мы по-прежнему не можем, ведь из-за ее действий страна стремительно приближается к катастрофе, и на это премьер-министру необходимо, наконец, обратить внимание.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в кулуарах Верховной Рады Украины в четверг, 28 января.

По словам политика, народные депутаты от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» инициировали проведение во вторник закрытого совещания с участием народных депутатов, премьер-министра и ответственных лиц НАК «Нафтогаз Украина», на котором представители власти должны объяснить, рассказать, показать, как они собираются выходить из кризиса, разбираться с тарифами и спасать страну.

«ОПЗЖ предлагает не прятаться друг от друга, а сесть за стол и обсудить путь спасения. Депутаты нашей фракции, в свою очередь, предложат власти свое видение решения проблем. Я сказал премьер-министру: если власть и дальше будет душить народ высокими тарифами, то у нас – оппозиции – нет другого выхода, как выводить людей на улицы. Нынешние тарифы – незаконные неподъемные и преступные! И не надо бояться говорить об этом власти», – считает Вадим Рабинович.

Предупредил народный депутат главу правительства и о том, что оппозиционная сила не позволит власти тратить «ковидный фонд» не по назначению.

«Я сказал Денису Шмыгалю: берите средства из мегазарплат чиновников! Вы из бюджета каждому «соросёнку» платите миллионы, а деньги на субсидии для населения берете из «ковидного фонда» – это неправильно! Если вы так и дальше будете заниматься экономикой, то вам народ даст под зад коленом!» – пересказал разговор с главой правительства сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», уточнив, что встреча запланирована 15:00 вторника.

«Во вторник, в три часа, мы собираемся провести заседание, на котором либо получим ответ от власти, как она собирается спасать ситуацию, либо наши действия будут напрямую согласованы с народом, который по Конституции имеет свои права», – подчеркнул политик.

Вадим Рабинович пообещал, что народные депутаты от фракции «ОПЗЖ» обязательно огласят результаты этой встречи.

«Если решение о снижении тарифов представителями власти принято не будет, то я выйду и скажу: «Дорогие украинцы, судьба тарифов в ваших руках! Мы ничего больше сделать не можем!» – предупредил народный депутат.

Вадим Рабинович добавил, что их фракция готова услышать от правительства ответы на вопросы касательно закупки дешевого газа, борьбы с преступными схемами и росте экономики.

«Мы готовы говорить с членами Кабмина, с властью конструктивно. Мы готовы услышать ответы на вопросы, где они собираются покупать дешевый газ, готовы ли они прикрыть «схемы», прекратить ненужные дотации своим людям, заняться экономикой. Мы готовы помочь власти вытащить страну. А если власть нас не услышит и будет выполнять «хотелки» международных партнеров, то мы будем поступать по-своему. Международный валютный фонд никому никогда не выставлял таких условий, какие он выставил Украине. Поэтому «хотелки» МВФ должны закончиться, а власть должна понять, что находится в одном шаге от катастрофы!» – резюмировал Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН