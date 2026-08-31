Цены на нефть подскочили после удара США по иранскому острову: сколько стоит баррель

Отмечается, что через Ормузский пролив проходило не более пяти судов в день.

Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2%. "Черное золото" подорожало после того, как США нанесли удар по иранскому острову в Ормузском проливе, что вызвало ответные меры со стороны Тегерана.

Агентство Reuters пишет, что по состоянию на 07:36 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 2,21 доллара, или 2,51%, до 90,31 доллара за баррель, а цена нефти марки WTI составила 85,23 доллара подорожав на 1,83 доллара, или 2,19%.

30 августа американские войска нанесли удары по двум пусковым установкам на иранском острове Ларак в Ормузском проливе – это первые известные американские удары по Ирану с конца июля. В ответ Тегеран атаковал две американские авиабазы в Иордании.

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Переговоры о прекращении конфликта зашли в тупик, в то время как посредники прилагают усилия для возобновления судоходства в Ормузском проливе, через который до начала войны в конце февраля проходила пятая часть мировых поставок нефти.

"Мы видим больше шансов на локализованное противостояние, чем на какую-либо продолжительную эскалацию конфликта. Каждое новое обострение ситуации продолжает оказывать влияние на сроки "возобновления работы" Ормузского пролива. Ранее мы надеялись, что к концу третьего квартала удастся возобновить переговоры по сделке между США и Ираном, но сейчас это выглядит всё менее вероятным. Таким образом, следует ожидать, что цены на нефть будут оставаться в диапазоне 85–95 долларов за баррель, пока ситуация в Ормузском проливе не прояснится", - заявил руководитель отдела энергетических исследований DBS.

Согласно данным о судоходстве, опубликованным 31 августа, количество видимых грузовых судов, проплывавших через пролив в минувшие выходные, сократилось до пяти в день, что свидетельствует об осторожности компаний. При этом 30 августа британская организация Maritime Trade Operations сообщила, что 29 августа танкер поразили снарядом при прохождении пролива в направлении Ирана.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил агентству Reuters в воскресенье, что США, вероятно, будут еженедельно вводить новые вторичные санкции против Ирана. В то же время Трамп заявил, что нефть, полученная в рамках сделки с Венесуэлой, будет использована для пополнения Стратегического нефтяного резерва США, уровень которого опустился почти до самого низкого значения за 44 года.

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26 августа цены на нефть упали более чем на 2 доллара за баррель на фоне переговоров между Ираном и Оманом об открытии Ормузского пролива.

На следующий день стало известно, что Ирак впервые с начала войны с Ираном предлагал поставки нефти из-за пределов Персидского залива, что свидетельствует о стабильном экспорте через Ормузский пролив.

28 августа издание Axios сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа работает над соглашением, которое должно обеспечить долгосрочный доступ к части запасов венесуэльской нефти.

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