США провели через Ормузский пролив рекордное количество танкеров с нефтью, – CNN

До начала войны с Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти.

Американские военные 1 сентября провели через Ормузский пролив 40 коммерческих судов, которые перевозили 18 миллионов баррелей нефти. Это стало рекордным показателем с момента обострения вооруженного конфликта с Ираном, сообщили CNN два американских чиновника.

Большинство коммерческих судов, которые 1 сентября прошли через Ормузский пролив, отключили транспондеры, пытаясь избежать обнаружения. Среди них были суда под флагами разных стран – от Саудовской Аравии до Франции.

По словам чиновников, американские военные использовали широкий спектр воздушных, морских и космических средств, чтобы отражать атаки беспилотников во время рискованных операций по сопровождению танкеров. Американские силы также уничтожали противокорабельные крылатые ракеты.

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США сосредоточили свою стратегию в войне на приоритетном поражении целей вблизи пролива, проведении операций по сопровождению коммерческих судов через этот водный путь и поддержании морской блокады иранских портов.

По словам официальных лиц, это часть масштабного давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа с целью усилить экономическое давление на руководство Ирана.

Несмотря на успешное проведение операции, официальные лица не считают, что конфликт скоро завершится. Энергетические компании по-прежнему опасаются огромных рисков, связанных с прохождением их судов через пролив даже под военным сопровождением.

Цены на энергоносители также остаются довольно высокими, что вызывает нестабильность на мировом рынке.

По словам источника, другие заявленные приоритеты президента Трампа, в частности операции, направленные на уничтожение элементов ядерной программы Ирана, в настоящее время "отложены на второй план". Чиновник подчеркнул, что американским военным поручено сосредоточить все усилия на Ормузском проливе и не допустить вывоза нефти из иранских портов. По данным одного из источников, американская блокада не позволяет Ирану экспортировать нефть с июля.

Говорить о полной разблокировке пролива пока рано. Судоходные компании, которые решают проходить через него, в основном принимают такие решения в каждом конкретном случае. Стоимость фрахта нефтяного танкера для прохождения через пролив также резко возросла, что затрудняет ведение бизнеса.

До начала войны, разразившейся полгода назад, через пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти.

Ситуация в Ормузском проливе – последние новости

В начале месяца Bloomberg сообщал, что два нефтяных супертанкера подверглись обстрелу неизвестными средствами во время прохождения самого узкого участка Ормузского пролива. Крупный танкер Sidr, эксплуатируемый саудовской судоходной компанией Bahri, подвергся удару во время движения к северо-востоку от города Хасаб в Омане. Другой – "Senegal Prosperity" – был поражен к востоку от побережья Омана.

Напомним, около недели назад стало известно, что Иран и Оман договорились о разделе Ормузского пролива и доходов от его использования.

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