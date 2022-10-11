Главы минобороны НАТО обсудят защиту критической инфраструктуры в свете диверсий на "Северных потоках".

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Североатлантический Альянс заявил о намерении обсудить усиление защиты объектов инфраструктуры.

С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Голос Америки".

"Главы минобороны НАТО обсудят защиту критической инфраструктуры в свете диверсий на "Северных потоках". Мы еще больше увеличим защиту нашей критической инфраструктуры ", - заявил Столтенберг.

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По его словам, это должно произойти в течение 12-13 октября.

Подрыв "Северного потока":

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-оператора Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе. ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку". В тот же день заявление по "Северному потоку" сделали и в ЕС.

29 сентября шведская береговая охрана обнаружила четвертую утечку на газопроводе "Северный поток".

10 октября Германия начала расследование подрыва "Северного потока".

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