Германия заявила о начале расследования повреждений в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Сообщается, что Германия направила к датскому острову Борнхольм два корабля ВМС с водолазами. Миссия сформирована из служащих федеральной полиции Германии и Бундесвера.
Кроме того, к операции присоединились два судна немецких ВМС: тральщик-искатель мин Dillingen и многоцелевой корабль Mittelgrund.
На борту находятся водолазы, которые должны задокументировать повреждения труб.
Утечка газа:
26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.
Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.
В заявлении компании-операторе Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.
ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.
27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.
28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку". В тот же день заявление по "Северному потоку" сделали и в ЕС.
29 сентября шведская береговая охрана обнаружила четвертую утечку на газопроводе "Северный поток".
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