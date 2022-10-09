Германия направила к датскому острову Борнхольм два корабля ВМС с водолазами.

Германия заявила о начале расследования повреждений в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что Германия направила к датскому острову Борнхольм два корабля ВМС с водолазами. Миссия сформирована из служащих федеральной полиции Германии и Бундесвера.

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Кроме того, к операции присоединились два судна немецких ВМС: тральщик-искатель мин Dillingen и многоцелевой корабль Mittelgrund.

На борту находятся водолазы, которые должны задокументировать повреждения труб.

Утечка газа:

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-операторе Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку". В тот же день заявление по "Северному потоку" сделали и в ЕС.

29 сентября шведская береговая охрана обнаружила четвертую утечку на газопроводе "Северный поток".

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