Мины могли быть спущены на длинной веревке, сброшены за борт лодки или размещены рядом с трубопроводами с помощью подводного беспилотника.

Шведская береговая охрана обнаружила четвертую утечку на газопроводе "Северный поток".

Об этом пишет Sky News.

Две утечки обнаружены в исключительной экономической зоне Швеции, остальные две - в датской экономической зоне.

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"Подозреваемые акты саботажа против газопроводов в Балтийском море, вероятно, были преднамеренными атаками с использованием подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом", - сообщил Sky News источники в британской обороне.

Они сказали, что мины могли быть спущены на длинной веревке, сброшены за борт лодки или размещены рядом с трубопроводами с помощью подводного беспилотника несколько месяцев или даже лет назад.

Подрыв трубопроводов "Северного потока" - что известно

После сообщений компании-оператора Nord Stream о резком падении пропускной способности в обеих нитках газопровода "Северного потока" появилась информация о несколькох взрывах в районе трубопровода.

Утечку связали с обнаруженными в трубах дырами, которые могли быть, по сообщению правительств Швеции и Дании, результатом целенаправленного подрыва.

Позже Служба безопасности Швеции отметила, что за этим "стоит иностранное государство".

И хотя у европейских спецслужб есть факты активности ВМФ России в том районе, случившееся пока с Россией официально не связывают. В то же время в Минобороны Британии прямо заявили о причастности РФ к подрыву трубопроводов. Она, как считается, имеет как возможность, так и мотивацию для преднамеренного повреждения трубопроводов.

И Дания, и Швеция проводят расследование, но осмотр места еще не проведен, и подробности о том, что именно вызвало взрывы, остаются отрывочными. Давление в трубах затрудняет приближение к месту утечки.

Поставки газа по "Северному потоку" после начала полномасштабной войны

Хотя газопровод "Северный поток - 2" и заполнен ​​газом, он не был использован для экспорта топлива из России. Из-за российского вторжения в Украину Германия заморозила процесс сертификации газопровода, и он не был запущен.

23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

Поставки газа по "Северному потоку" в течение лета сначала снизились до 20% от пропускной способности, а с августа были фактически прекращены.

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