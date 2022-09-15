Учения проходят в учебном боевом центре в коммуне Смардане

Военные учения Североатлантического альянса Justice Eagle стартовали в Румынии. В маневрах принимают участие Франция, Нидерланды, Польша, Португалия и США.

Об этом сообщает Минобороны Румынии.

"Около 700 румынских солдат многонациональной бригады "Юго-Восток" и союзники из Франции, Нидерландов, Польши, Португалии и Соединенных Штатов Америки, с более чем 80 единицами техники, участвуют в период с 12 по 23 сентября в совместных учениях Justice Eagle 22.II", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что учения проходят в учебном боевом центре в коммуне Смардане. При этом в Минобороны Румынии отметили, что цель учений - увеличение "оперативной совместимости и взаимного доверия между союзниками путем проведения учений с войсками в полевых условиях, а также тактических боевых стрельб".

Как ранее сообщал УНИАН, 22 июля в болгарской акватории Черного моря стартовали ежегодные военные учения членов НАТО "Sea Breeze". Всего участвовали 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих военно-морских сил Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции, а также от командования ВМС НАТО.

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