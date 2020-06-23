На киевских ТЭЦ ведется комплексный ремонт энергетического оборудования

В частности, на ТЭЦ-5 энергетики отремонтируют четыре, а на ТЭЦ-6 — два энергоблока.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2020-2021 Киевтеплоэнерго отремонтирует шесть энергоблоков на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, чтобы обеспечить надежность работы столичного энергокомплекса в осенне-зимний период. Ремонты не повлияют на предоставление услуг горячего водоснабжения.

На ТЭЦ-5 энергетики отремонтируют четыре, а на ТЭЦ-6 — два энергоблока. Их суммарная мощность составляет 1200 МВт и превышает мощность одного типового энергоблока украинских АЭС. Каждый энергоблок является целостным технологическим комплексом по производству тепло- и электроэнергии. Для сравнения: высота котла составляет 33 м — как одиннадцатиэтажного дома, а температура в топке достигает 1100 градусов Цельсия.

«Ремонтная кампания началась с ТЭЦ-5. Там уже завершены работы на энергоблоках №2 и №4. На энергоблоке №2 выполнена замена части гибов паропроводов высокого давления на котле и проведена очистка оливоохолоджувача турбины. А на четвертом энергоблоке выполнен ремонт поверхностей нагрева, арматуры высокого давления и горелок котла, а также текущий ремонт системы регулирования турбины. Несмотря на нагрузку энергоблоков, обязательные плановые ремонты являются залогом надежной работы ТЭЦ в ходе отопительного сезона», — отметил Александр Шевченко, директор структурного подразделения «Киевские ТЭЦ» Киевтеплоэнерго.

С 1 января 2020 энергоблока на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 произвели около 2,3 млрд кВт*ч электрической энергии и 2,6 млн Гкал тепловой энергии.

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