На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции.

На Чернобыльской атомной электростанции, которую захватили российские военные и удерживали в заложниках работников, сегодня удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию находившихся там людей.

Об этом сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

"За этот день удалось вывезти 64 человека: 50 человек сменного персонала ЧАЭС, 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной), 1 служащая Государственной службы чрезвычайных ситуаций, 4 "сталкера"", - говорится в сообщении.

В ГСП ЧАЭС отметили, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, "героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности".

Отмечается, что на замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции, которые будут обеспечивать функционирование предприятия.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль российско-фашистские войска.

9 марта в результате враждебных действий оккупантов была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.

В тот же день Украина информировала Международное агентство по атомной энергии о том, что ЧАЭС была отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение. Украинская сторона 9 марта заявила, что на восстановление электроснабжения есть 48 часов. 11 марта Чернобыльскую АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.

13 марта на Чернобыльской АЭС было восстановлено электроснабжение. Системы охлаждения отработанных ядерных сборок вновь смогли работать в штатном режиме, не от резервного питания. Но на следующий день линия электроснабжения была еще раз повреждена русскими оккупантами. Но вскоре и эти повреждения удалось исправить и восстановить электроснабжение.

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