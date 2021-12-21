По словам министра энергетики, ситуация с запасами угля на ТЭС является стабильной.

Государство на сегодняшний день контролирует ситуацию в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заверил министр энергетики Герман Галущенко.

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"Ситуация в энергетике является стабильной, и мы абсолютно четко понимаем, как проходить этот отопительный сезон... Мы абсолютно контролируем ситуацию, которая происходит в энергетической сфере, и государство совершенно четко понимает, за счет чего и как решать любые вопросы в энергетической сфере", - сказал он.

По словам министра, ключевые нагрузки в течение этой зимы возьмет на себя атомная генерация, которая на сегодня уже на 15% превышает показатели своей работы в прошедшем отопительном сезоне. Это дало возможность атомным станциям выработать дополнительно 7 миллиардов киловатт-часов дополнительно.

"Мы абсолютно спокойно себя чувствуем с точки зрения возможностей нашей украинской энергосистемы. Сегодня потребление в связи с похолоданием увеличилось на одну тысячу мегаватт. На сегодня потребление составляет 22 500 мегаватт, и это довольно внушительная цифра. При таком потреблении мы имеем еще значительный резерв в энергосистеме, мощности, чтобы обеспечить необходимым объемом электроэнергии", - сказал Галущенко.

Также он заверил, что на прохождение зимы никак не повлияло то, что Украина не импортирует электроэнергию из России.

Галущенко добавил, что ситуация с запасами угля на ТЭС является стабильной.

"Мы видим, что происходит увеличение запаса в течение декабря – примерно на 15% вырос запас, и это происходит прежде всего благодаря тому, что происходит системный импорт угля морским путем... По состоянию на сегодня в Украину уже поступило шесть судов, это около 400 тысяч тонн угля, а до конца года мы ожидаем заход еще четырех судов с почти 300 тысячами тонн угля для отечественной генерации", - сказал он.

По словам Галущенко, министерство рассчитывает, что в декабре будет потреблено около 1,8 млн тонн угля, тогда как поступления превысят 2 млн тонн, из которых 1,55 млн тонн – это собственная добыча.

Запасы газа:

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 11 декабря составили 15,47 млрд куб. м из максимальной емкости 31 млрд куб. м. За сутки отбирается примерно 60-70 млн куб. м газа. При этом закачка не происходит.