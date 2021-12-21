По состоянию на 13:57 по Киеву цена газа составляла $2012/тыс. куб. м.

Спотовая цена газа в Европе установила новый рекорд.

Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем 21 декабря достигла отметки $2035 за тысячу кубометров.

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По состоянию на 13:57 по Киеву цена газа составляла уже $2012/тыс. куб. м.

По состоянию на 14:15 по Киеву газ стоил уже $1994/тыс. куб. м.

"Газпром" не заказывал на газовые сутки вторника транзит по газопроводу "Ямал-Европа".

Данные газотранспортного оператора Gascade за первые часы новых газовых суток подтверждают, что трубопровод остановился и перешел в реверсный режим - газ идет с запада на восток.

Рост цены происходит на фоне невыполнения "Газпромом" обещания по увеличению объемов закачиваемого газа в европейские хранилища и прогнозируемого ухудшения погодных условий в Европе в ближайшее время.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 19 декабря подскочила до 55 тыс. грн за тысячу кубометров. Таким образом, с начала декабря цены выросли на 48%.

Ценовой рекорд:

Сегодняшняя стоимость газа является абсолютным рекордом за всю историю торгов.

5 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что стало абсолютным рекордом.

Цена на газ:

Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.

15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.

16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.

20 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.