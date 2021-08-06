Завод, где произошел взрыв, - крупнейшее газоперерабатывающее предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе. Там добывается 80 процентов российского газа.

Мощный взрыв на заводе "Газпрома" в Западной Сибири (Россия) угрожает остановкой всего газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири, а добыча на востоке Ямала фактически уже полностью остановлена.

Об этом рассказал сотрудник завода по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое, который эксплуатирует ООО "Газпром переработка", передает российское агентство "Лента".

Пожар произошел ночью 5 августа. В результате взрыва никто не пострадал. Прокуратура уже начала проверку. Взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители Нового Уренгоя, находящегося в 20 километрах от завода.

Собеседник агентства рассказал, что этот завод - крупнейшее газоперерабатывающее предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе. Там добывается 80 процентов российского газа, так что масштабы последствий на данный момент трудно предугадать. Экологии, по его словам, также нанесен огромный ущерб: в результате взрыва произошли огромные выбросы продуктов сгорания газового конденсата, газа и нефти.

"Производственные технологические установки завода полностью остановлены, некоторые разрушены полностью. Другие сильно повреждены: выбиты окна, двери, трубопроводы послетали с эстакад. Последствия всего этого катастрофические: возможно, что остановится большинство технологических установок Сургутского завода стабилизации конденсата. Более того, может остановиться практически весь газоперерабатывающий комплекс Западной Сибири. Все газовые промыслы Уренгойского НГКМ, Ямбургского месторождения, Медвежьего и других аварийно остановлены. Фактически добыча газа, газового конденсата и частично нефти в восточной части ЯНАО полностью остановлена", - описал масштабы катастрофы сотрудник завода.

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Взрыв на заводе "Газпрома"

Вчера 5 августа в 28 километрах от города Новый Уренгой произошёл пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту. Локализация пожара была объявлена вчера в 12:09, полностью справиться с возгоранием удалось, утром 6 августа.

В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, огнем повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тысячи квадратных метров и находящееся внутри оборудование.

На данный момент происходит выгорание остаточного конденсата. Всего к тушению было привлечено 56 человек и 15 единиц спецтехники.

Причина происшедшего, ущерб устанавливаются.

Автор: Денис Прядко