В прошлом году РФ концентрировала усилия на обстрелах энергоинфраструктуры вокруг крупных городов, отметил глава управления компании.

В НЭК "Укрэнерго" усиленно готовятся к зиме, допуская различные сценарии развития событий в связи с угрозой массированных атак России на энергетические объекты Украины, рассказал глава управления компании Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина.

"Что будет этой зимой – увидим. Будут ли они вообще прибегать к массированным атакам именно по энергетической инфраструктуре, или не будут, мы этого тоже не знаем. Но, безусловно, у нас есть понимание, куда могут бить, где есть объекты с большей вероятностью атаки, где с меньшей. Мы эту информацию держим закрытой, не разглашаем. Но готовимся к разным сценариям, что они могут сделать, какие объекты атаковать и что будем делать мы как оператор энергосистемы вместе с нашими коллегами-энергетиками для того, чтобы нейтрализовать последствия этих атак", - отметил он.

По словам Кудрицкого, в прошлом году россияне пробовали разные тактики, каким образом и куда бить. При этом на вопрос о том, какие регионы можно считать более критическими, где угроза выше, он ответил:

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"Из опыта прошлого года мы видим, что враг часто концентрировал усилия на обстрелах энергоинфраструктуры вокруг крупных городов. И пытался таким образом, очевидно, увеличить объем ущерба, причиненного именно гражданскому населению. Просто потому, что в городах сконцентрировано большее количество потребителей электроэнергии, критическая инфраструктура, теплообеспечение, водоснабжение".

Россия накапливает ракеты на зиму - что сообщалось

Как заявляла начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, россияне накапливают высокоточные ракеты "Калибры" для ударов по Украине осенью-зимой по объектам критической информаструктуры.

Она отметила, что тот факт, что сейчас РФ не использует ракеты морского базирования, может говорить о том, что они готовят определенный потенциал на осень-зиму. По ее мнению, РФ не откажется от своих планов атаковать.

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