Повреждены магистральные сети и сети облэнерго.

Сегодня утром, 21 сентября, из-за массированной ракетной атаки врага получили повреждения объекты в западном и центральном регионах.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях. "Сейчас работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается подключение бытовых потребителей к сетям облэнерго", - говорится в сообщении.

Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги.

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В компании обращают внимание на то, что пока рано делать выводы относительно начала новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры.

Ракетная атака 21 сентября

Под утро в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась около двух часов. Противовоздушная оборона работала в разных областях. Ракеты захватчики запускали в несколько волн, в воздушное пространство Украины они входили с разных направлений.

Российские оккупанты атаковали Киев ракетами, над городом было сбито более 20 вражеских целей, обломки ракет упали в нескольких районах.

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