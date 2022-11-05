По указанию "Укрэнерго" на левом берегу Киева будут введены экстренные аварийные отключения электроснабжения .

На левом берегу Киева вводятся экстренные аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщает компания Yasno, отключения электроэнергии вводятся по указанию "Укрэнерго".

"По указанию "Укрэнерго" на левом берегу Киева будут экстренные аварийные отключения. Это нужно во избежание массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах. Графики отключений для этих районов неактуальны, пока ситуацию не стабилизируют", - говорится в сообщении.

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Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

22 октября оккупанты снова массово ударили ракетами по территории Украины. 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

Состоянию на 1 ноября Украина договаривается с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

5 ноября в семи областях Украины ввели аварийные отключения электроснабжения.

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