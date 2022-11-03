Экстренные отключения будут применены в Днепровском и Дарницком районах Киева.

По указаниям "Укрэнерго" на левом берегу Киева будут применены экстренные аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает компания Yasno.

"Это нужно во избежание массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах. Графики отключений для этих районов неактуальны, пока ситуацию не стабилизируют. Держимся", - говорится в сообщении.

Видео дня

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

22 октября оккупанты снова массово ударили ракетами по территории Украины. 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

Состоянию на 1 ноября Украина договаривается с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: