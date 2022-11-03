Веерные отключения дают возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты после обстрелов со стороны россиян.

Сегодня, 3 ноября, в ряде областей снова будут отключать свет.

Как сообщают в "Укрэнерго", операторам распределительных сетей (облэнерго) предоставлены объемы для ограничения электроснабжения.

Где будут отключать свет сегодня

В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений. Ограничение электроснабжения применено ко всем категориям потребителей.

Видео дня

Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях будут действовать графики почасовых отключений. "В этом формате предоставить информацию относительно сроков отключений именно вашей улицы или района - обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго)", - отметили в "Укрэнерго".

В компании также акцентировали, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Веерные отключения света в Украине

Во всех областях Украины после ударов россиян по объектам энергосистемы начали отключать свет.

Так, утром 22 октября оккупанты массово ударили ракетами по территории Украины. Тогда от электроснабжения было отключено почти 1,5 млн абонентов в семи областях.

31 октября противники повторно ударили по ряду областей Украины. В результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

Впоследствии стало известно, что Украина договаривается с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: