Ответственность за то, что Украина не остановила строительство газопровода в обход нашей страны, 20% респондентов возложили на экс-президента Петра Порошенко.

Среди украинцев около 40% считают, что Украина не имела никаких возможностей остановить строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию в обход Украины.

Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг" со ссылкой на результаты проведенного в течение 2 - 4 сентября 2021 года опроса.

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Согласно данным опроса, украинцы в принципе хорошо осведомлены о строительстве газопровода "Северный поток - 2": 50% знают об этом, 31% – что-то слышали и лишь 18% – ничего не знают.

При этом исследование показало, что 41% считают, что Украина не имела никаких возможностей остановить строительство газопровода. В то же время ответственность за то, что Украина не смогла остановить строительство газопровода в обход нашей страны, 20% респондентов возложили на экс-президента Петра Порошенко, 3% – на нынешнего президента Владимира Зеленского, а 26% – на обоих президентов.

В ходе опроса было изучено мнение 2500 респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности - не более 2%.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода прекращалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его самостоятельно.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

6 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства "Северного потока-2".

Автор: Инна Андалицкая