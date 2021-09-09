Однако, "Северному потоку-2" все еще нужно получить техническую сертификацию и страхование, что может иметь сложности из-за санкций США.

Российский "Газпром" планирует начать транспортировку газа по скандальному трубопроводу "Северный поток-2" с 1 октября.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами российского газового монополиста.

Впрочем, отмечает издание, сроки фактических поставок газа в Европу все еще будут зависеть от решения немецкого регулятора.

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В самом "Газпроме" отказался комментировать эту информацию.

"Газпром" нацелен на то, чтобы транспортировать газ через обе линии газопровода до 1 декабря. Компания уже заявила, что в этом году через трубопровод сможет прокачать 5,6 млрд кубометров топлива.

Однако, "Северному потоку-2" все еще нужно получить техническую сертификацию и страхование, что может иметь сложности из-за санкций США, введенных в прошлом году. Оператору также требуется предварительное разрешение от немецкого регулятора, который сейчас рассматривает заявку "Северного потока-2" на статус независимого оператора системы передачи.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

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Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Александр Топчий