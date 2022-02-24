Предприятия считались убыточными.

Кабинет министров ликвидировал два убыточные угледобывающие предприятия на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было принято во время заседания правительства в среду, 23 февраля.

"Проектом распоряжения предлагается согласовать предложение Министерства энергетики по ликвидации убыточных угледобывающих предприятий: обособленного подразделения "Шахта "Великомостовская" Государственного предприятия "Львовуголь" и обособленного подразделения "Шахта "Золотое" Государственного предприятия "Первомайскуголь", - говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения.

Как сообщал УНИАН, Украина утвердила Концепцию трансформации угольных регионов, которая предусматривает разделение всех государственных шахт на три категории.

Первая - это ресурсная база энергетической компании "Центрэнерго". Предполагается дальнейшее создание вертикально интегрированной компании в составе "Центрэнерго" из наиболее эффективных угледобывающих предприятий.

Вторая категория - это шахты "двойного" назначения, то есть добывающие энергетический и коксующийся уголь, используемый в металлургии.

Третья категория - шахты, которые будут предложены для приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы. Такие объекты могут использоваться после перепрофилирования для другой хозяйственной деятельности.

Трансформация угольных регионов продлится до 2028-2030 годов. В Украине 65 моногородов, которые завязаны на угольной отрасли, а количество привлеченных работников достигает 30 тысяч.

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