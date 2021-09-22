Шмыгаль пообещал, что проект обеспечит достойную жизнь и достаточный заработок всем жителям шахтерских городков.

Кабинет министров утвердил Концепцию Государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

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По словам Шмыгаля, программа станет стартом для процессов постепенной диверсификации монопрофильных экономик угольных городов.

"Это создание новых возможностей для жителей этих регионов, этих жителей почти миллион в 25 территориальных громадах. В следующем году за счет государственного бюджета и при поддержке международных партнеров мы начинаем реализацию первых пилотных проектов по трансформации", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что долгосрочные проекты обеспечат уменьшение зависимости локальных экономик от угледобычи и достойную жизнь и достаточный заработок всем жителям. В том числе и работникам, на которых повлияет процесс отказа от ископаемого топлива.

Трансформация шахтерских регионов:

В августе 2020 года Министерство энергетики Украины сообщило, что Концепция трансформации угольных регионов предусматривает разделение всех государственных шахт на три категории. Первая - это ресурсная база энергетической компании "Центрэнерго". Предполагается дальнейшее создание вертикально интегрированной компании в составе "Центрэнерго" из наиболее эффективных угледобывающих предприятий.

Вторая категория - это шахты "двойного" назначения, то есть добывающие энергетический и коксующийся уголь, используемый в металлургии.

Третья категория - шахты, которые будут предложены для приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы. Такие объекты могут использоваться после перепрофилирования для другой хозяйственной деятельности.

В июле 2021 года Шмыгаль отметил, что планы по реализации пилотных проектов начнутся с двух шахтерских городов – Червоноград и Мирноград. При этом общая география составляет более 60 населенных пунктов.

Трансформация угольных регионов в Украине продлится до 2028-2030 года. В Украине 65 моногородов, которые завязаны на угольную отрасль, а количество задействованных работников достигает 30 тысяч.

Автор: Анна Бредихина