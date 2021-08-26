Венгрия рассчитывает осенью заключить новый долгосрочный договор на поставки газа с "Газпромом".

После запуска российского газопровода "Северный поток-2", "Газпром" может не продолжить транзитный договор с Украиной.

В связи с чем, Венгрия хочет получить гарантии транзита газа на свою территорию независимо от того, будет ли продлен договор между Украиной и "Газпромом". Об этом сообщает "Энергореформа" со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто.

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По словам Сиярто, Венгрия заинтересована в продолжении транзита газа через Украину.

"Я не понимаю, почему нельзя поставлять газ на юго-восточном направлении после запуска "Северного потока – 2". Венгрия рассматривает этот вопрос со стратегической точки зрения, потому что, если не будет украинского транзита, это нанесет ущерб нашей стране", – сказал Сиярто.

По его словам, каждая страна должна принимать решение об источниках и путях поставок энергоресурсов на основе собственных национальных интересов.

Сиярто также сообщил, что Венгрия рассчитывает осенью заключить новый долгосрочный договор на поставки газа с "Газпромом", он будет рассчитан на 15 лет.

"Мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с "Газпромом". Сейчас мы уже на заключительном этапе, в Санкт-Петербурге с генеральным директором "Газпрома", господином Миллером мы обсудим последние подробности этого договора. Думаю, что осенью мы сможем снова заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими, приемлемыми условиями", – добавил Сиярто.

По его словам, Венгрия считает правильным решение построить газопровод "Турецкий поток" с ответвлением через Сербию в Венгрию, что даст возможность поставки 8,5 млрд куб. м газа в Венгрию.

Сиярто также отметил, что в сентябре в Венгрии будет объявлен тендер на бронирование мощностей.

"Турецкий поток"

"Турецкий поток" - газопровод протяженностью около 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края РФ в Турцию в обход Украины. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая - для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составляет 15,75 млрд кубометров газа в год, что полностью замещает южный маршрут украинской ГТС (30 млрд куб. м год).

Украина с 1 апреля 2021 года больше не транзитирует газ в Румынию, поскольку этот объем поставок идет через российский газопровод "Турецкий поток-2".

Газопровод "Северный поток-2": что известно

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании остановить работы по строительству газопровода.

7 января в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте либо планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркнул, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" противоречит энергетической безопасности Европы и имеет потенциал подорвать интересы Украины, Польши и других стран.

1 апреля 2021 года в правительстве Германии призвали ввести мораторий на достройку российского газопровода "Северный поток-2".

Автор: Елена Коваленко