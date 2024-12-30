Украинцев предупредили, что все может измениться.

Графики отключения света для бытовых потребителей сегодня, 30 декабря, отменили. Ограничения будут действовать только для промышленности

В "Укрэнерго" сообщили, что с 08:00 до 19:00 сегодня вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности.

При этом применение графиков отключений света для бытовых потребителей возможно только в часы пикового потребления.

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В компании указали, что энергосистема продолжает восстанавливаться после 13 массированных атак российской армии с начала этого года, что и стало причиной для поэтому введения ограничений и необходимости экономного потребления электроэнергии.

Графики отключения света в Украине - последние новости

В Украине 16 декабря обновили принципы применения графиков отключений электричества для населения. В "Укрэнерго" объяснили, что они предназначены для равномерного распределения ограничений между областями.

Таким образом, для бытовых потребителей каждая очередь ДПВ будет дополнительно разделена на две подочереди: "Например, если обесточивания одной очереди много - диспетчером может быть отдана командная на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди - если 2 очередей мало".

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