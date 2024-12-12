Новые блоки ХАЭС усилят энергонезависимость и экономический потенциал Украины, - эксперт

Достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС усилит энергетическую независимость Украины и будет способствовать послевоенному восстановлению. Об этом заявил политолог и директор "Института мировой политики" Евгений Магда.

Он подчеркнул важность атомной энергетики и необходимость увеличения производства энергии в Украине.

"После массированных российских атак на украинскую энергетику ее атомный компонент обеспечивает около 60% всей электроэнергии страны. Мы все убеждены в победном завершении войны и успешном послевоенном восстановлении. Однако, процесс восстановления потребует много энергии, поэтому потребление электроэнергии с сегодняшнего минимума должно вырасти быстро и качественно", - отметил Магда.

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Эксперт также отметил международную поддержку атомных проектов.

"Западные партнеры в целом поддерживают планы Украины по развитию атомной генерации. Они готовы оказывать финансовую, технологическую и экспертную помощь", - сказал он.

Данные "Энергоатома" свидетельствуют, что один из блоков готов на 80%, другой - на 25%. По словам Магды, достройка одного блока ХАЭС может стоить $1-1,5 млрд, что значительно меньше, чем строительство нового блока с нуля ($8-10 млрд).

Эксперт отметил, что достройка энергоблоков имеет значительные экономические и геополитические преимущества:

"Из очевидных преимуществ - достройка энергоблоков позволит Украине уменьшить зависимость от импорта энергоресурсов. Дополнительные атомные мощности дадут возможность не только обеспечить внутренний рынок, но и стать надежным экспортером электроэнергии в страны ЕС, если возникнет ее избыток. Это не только усилит нашу экономику, но и укрепит геополитические позиции Украины в регионе".

Ранее народный депутат Виктория Гриб подчеркнула, что окончание строительства двух блоков на этой атомной электростанции даст 2,2 ГВт дополнительных мощностей. Для этого нужно принять соответствующий законопроект, который разблокирует завершение строительства Хмельницкой АЭС.