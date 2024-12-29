В "Укрэнерго" поделились данными о ситуации с энергосистемой и отключении света 30 декабря этого года.

Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила, что завтра, 30 декабря, меры ограничения потребления электроэнергии будут применяться и для бытовых потребителей и для бизнеса и предприятий.

В "Укрэнерго" сообщили, что для бытовых потребителей будут действовать графики отключений в такой период - 08:00 - 17:00 - одна очередь отключений.

Для бизнеса и предприятий применение графиков ограничения мощности так же будет в период 08:00 - 19:00.

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"Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении компании.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Также там обратились к украинцам с просьбой, когда свет появляется по графику, потреблять электроэнергию экономно.

Отключение света в Украине

В Украине 16 декабря обновили принципы применения графиков отключений электричества для населения. В "Укрэнерго" объяснили, что они предназначены для равномерного распределения ограничений между областями. Отныне для бытовых потребителей каждая очередь ДПВ будет дополнительно разделена на две подочереди: "Например, если обесточивания одной очереди много - диспетчером может быть отдана командная на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди - если 2 очередей мало".

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