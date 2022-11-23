В Кишиневе напомнили, что часть "голубого топлива" хранят в украинских хранилищах.

В Молдове опровергли обвинения российского монополиста "Газпром" в адрес Украины о краже газа. Министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну отметил, что Кишинев хранит часть своего газа в украинских хранилищах

По словам Спыну, Украина хранит более 200 млн куб. м молдавского газа.

"Газпром" в привычном для нас недружественном стиле угрожает еще больше снизить поставки газа. Они обвиняют Украину и Молдову в том, чего на самом деле нет. Чтобы было ясно - весь газ, поставляемый в Молдову, доходит до нашей страны. И правый берег платит и будет платить за поставленный нам газ. Те объемы газа, о которых говорит "Газпром", - это наши запасы, которые мы храним в Украине", – цитирует чиновника издание NewsMaker.

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При этом Sky news сообщает, что Молдова "готова к любому сценарию", потому что Москва использует энергоресурсы как "инструмент для шантажа". В то же время Кишинев указал, что Москва не сообщала о прекращении поставок газа

"Сигналов о том, что Россия прекратит поставки газа в Молдову в декабре, нет. Но правительство готово к любому сценарию, поскольку Россия продолжает использовать энергоресурсы в качестве инструмента шантажа", - заявила премьер-министр Наталья Гаврилицэ.

Война в Украине и ситуация с газом в Молдове - что известно

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. Тогда вице-премьер Андрей Спину заявил, что поставки сокращают из-за технических проблем, и Кишинев будет просить об увеличении поставок.

Кроме того, он сообщил, что у Молдовы около 53,5 миллионва кубометров газа в подземных хранилищах Украины и Румынии.

3 ноября Молдова впервые импортировала газ по реверсной схеме. Компания Energocom купила 5,6 миллиона кубометров газа, импортировав его через точку подключения "Буднице" в Словакии.

22 ноября "Газпром" заявили, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу.

В свою очередь "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове. В компании заверили, что объемы, которые заходят с "Суджи", передаются на точках выхода из Украины в Молдову "Алексеевка" и "Гребеники" в полном объеме.

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