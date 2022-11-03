Молдавская компания Energocom купила 5,6 млн кубометров газа, импортировав его через точку подключения "Буднице" в Словакии на границе с Украиной.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Молдова впервые в истории импортировала природный газ по реверсной схеме – с запада на восток.

Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну в Telegram.

По его словам, молдавская компания Energocom купила 5,6 млн кубометров газа, импортировав его через точку подключения "Буднице" в Словакии на границе с Украиной.

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Газ пополнит резервный запас Молдовы, который составляет 157 млн куб. м.

"Молдова впервые импортировала природный газ по реверсной системе с запада на восток, тем самым развеяв миф о том, что природный газ и свет могут поступать только из Российской Федерации. Будучи солидарными, пытаясь экономить, мы хорошо переживем эту зиму, мы выйдем из холодного времени года с высоко поднятой головой, станем сильнее", – заявил Спыну.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

Также 1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

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