Еврокомиссия намерена предложить механизм "динамического" потолка цен на газ.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Еврокомиссия предложила пакет мер по преодолению энергетического кризиса в ЕС.

Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте.

В пакет мер входят:

Объединение - при совместной покупке газа на уровне ЕС

Сбережение энергии

Совместное использование газа и демонстрация солидарности в ЕС

Ценовые механизмы для преодоления скачков

"Война России против Украины спровоцировала энергетический кризис. Мы много работали, чтобы защитить Европу от последствий на энергетических рынках. Теперь мы лучше подготовлены к этой зиме и можем сделать больше шагов на пути к энергетическому союзу", - сказала она.

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Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

5 октября "Газпром" официально признал падение спроса на газ.

17 октября 2022 года появилась информация о том, что Еврокомиссия намерена предложить механизм "динамического" потолка цен на природный газ в Европейском Союзе.

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