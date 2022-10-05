В "Газпроме" заявили, что ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире стало снижение потребления газа в ЕС.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину "Газпром" официально признал падение спроса на газ.

Об этом говорится в отчете российского монополиста.

С начала 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 313,3 млрд кубометров газа, что на 17,1% (на 64,8 млрд кубометров) меньше, чем в 2021 году. Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 4,1% (на 7,2 млрд кубометров).

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В "Газпроме" заявили, что ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире стало снижение потребления газа в ЕС.

"За девять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился примерно на 40 млрд кубометров. В этом снижении 75% или 30 млрд кубометров — это доля 27 стран ЕС. Потребление газа снизилось и в Великобритании: за указанный период — примерно на 5 млрд кубометров. Таким образом, общая доля стран ЕС и Великобритании в сокращении мирового спроса составляет почти 90%", — говорится в заявлении.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 млрд кубометров — на 40,4% (на 58,9 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года.

При этом в "Газпроме" отметили рост экспорта газа в Китай по газопроводу Сила Сибири в рамках двустороннего долгосрочного контракта с CNPC.

"Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. В сентябре зафиксированы два исторических максимума суточного объема экспорта за всё время поставок", — сказано в сообщении.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

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