ЕС освободил Словакию от санкций, благодаря чему Slovnaft сможет экспортировать нефтепродукты в Украину.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения Словакия получила разрешение ЕС на экспорт нефтепродуктов из российского сырья в Украину.

Как заявил министр экономики Карел Хирман ЕС освободил Словакию от санкций, которые вступят в силу после 5 февраля, благодаря чему Slovnaft сможет экспортировать нефтепродукты в Украину, сообщает Reuters.

"Нам удалось договориться об освобождении Словакии, Slovnaft от режима санкций, который вступит в силу после 5 февраля. Благодаря этому освобождению Slovnaft сможет экспортировать все нефтепродукты не только в Чехию, но и в Украину... что поможет стабилизировать производственные и операционные результаты нашего нефтеперерабатывающего завода Slovnaft в следующем году", — заявил Хирман.

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Словакия получает почти 100% сырой нефти из России по трубопроводу "Дружба", который проходит через Украину. Но Slovnaft планирует сократить эту долю примерно до 60% в следующем году, чтобы сохранить свой потенциал для экспорта на другие рынки.

Ситуация с нефтепроводом "Дружба":

Нефтепровод "Дружба" является крупнейшим в мире нефтепроводом и основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию. Его общая протяженность составляет около 5200 км. Маршрут нефтепровода проходит от России к Беларуси, где разветвляется на две линии: северную (Беларусь, Польша и Германия) и южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

15 ноября 2022 года нефтепровод "Дружба" был остановлен из-за падения напряжения. Из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности страны.

Остановка прокачки через "Дружбу" произошла из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов Украины Россией.

Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти через "Дружбу", в результате чего временно были прекращены поставки нефти в Венгрию, Чехию и Словакию.

15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила ПВО. Также сбито 10 "Шахедов".

16 ноября 2022 года поставки по нефтепроводу "Дружба" из России в Восточную Европу возобновились.

22 ноября 2022 года появилась информация о том, что Украина поднимет плату за транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Война в Украине и ситуция с нефтью:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

9 декабря 2022 года США ввели санкции против компаний, рискнувших обойти нефтяное эмбарго.

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