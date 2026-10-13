Представлен новый компактный кроссовер от Hyundai: когда начнутся продажи

На Парижском автосалоне представили второе поколение кроссовера Hyundai Bayon. Об этом Hyundai Motor Group сообщила на своем официальном сайте.
Радикально обновленный дизайн призван исправить главный недостаток предыдущей модели – недостаток выразительности.
В 2024 году Hyundai попыталась сделать Bayon более брутальным с помощью рестайлинга, однако новое поколение пошло значительно дальше. Автомобиль получил совершенно новый облик, вдохновленный дизайнерской философией Art of Steel ("Искусство стали"), воплощенной в новом Tucson, представленном в начале года.
Влияние Tucson заметно в дневных ходовых огнях в форме хоккейной клюшки, приподнятой линии капота, угловатых расширителях колесных арок и большой надписи с названием модели под эмблемой Hyundai на дверце багажника.
Впервые для этой модели будет доступна комплектация N Line. Она включает спортивный обвес, 18-дюймовые колесные диски, два патрубка выхлопной системы и особые детали отделки салона в стиле N, в частности красную прострочку и металлические накладки на педали.
Новый Bayon кажется больше, чем его предшественник. Пространства в салоне также должно стать больше благодаря увеличению колесной базы на 20 мм – до 2600 мм. Среди опций – два 12,3-дюймовых дисплея, а также оснащение, характерное для автомобилей высшего класса: камеры кругового обзора для парковки, вентилируемые сиденья и панорамная крыша.
Bayon не будет иметь полноприводной версии. Все модификации будут оснащаться передним приводом. Базовым станет турбодвигатель T-GDI объемом 1,0 л мощностью 90 к. с. На выбор предложат шестиступенчатую механическую коробку передач или семиступенчатую автоматическую трансмиссию с двойным сцеплением.
Также будет доступна более мощная версия этого же двигателя мощностью 115 к.с. с теми же вариантами трансмиссии. В этом случае разгон до 100 км/ч сокращается с довольно медленных 14,1 секунды до более приемлемых 10,8 секунды.
Впервые в истории модели появится полноценная гибридная силовая установка. 1,6-литровый гибрид HEV будет развивать 138 к.с. и работать исключительно в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
Водитель сможет регулировать интенсивность рекуперативного торможения с помощью подрулевых лепестков. В то же время Hyundai подтвердила, что гибридные компоненты уменьшат объем багажника.
Продажи нового Hyundai Bayon в Европе начнутся в 2027 году. Официальная цена второго поколения пока не объявлена.
Новые кроссоверы – последние новости
Недавно Volkswagen представила новый полностью электрический кроссовер ID. Tiguan, который в компании считают одной из ключевых моделей в развитии своего электромобильного направления. Volkswagen ID.Tiguan придет на смену сразу двум популярным электрокроссоверам бренда на европейском рынке – ID.4 и ID.5. В то же время новая модель не заменит традиционный Tiguan с двигателем внутреннего сгорания, который останется в линейке производителя.
Кроме того, китайская компания BYD представила полностью электрическую модификацию кроссовера Denza N8. Новинка получила аккумулятор емкостью около 130 кВт·ч, а заявленный запас хода достигает 1000 км по циклу, указанному производителем.