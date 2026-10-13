Названы 10 смартфонов среднего класса с запасом мощности на несколько лет

На первом месте Oppo, а устройства Samsung в топ вовсе не попали.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных среднебюджетных Android-смартфонов в сентябре 2026 года. Возглавил его Oppo Reno 15 Pro: по результатам многочисленных тестов его средняя оценка составила 2,3 млн. баллов.

Девайс оснащен процессором MediaTek Dimensity 8400 Max, который обеспечивает производительность графического процессора почти флагманского уровня. Система охлаждения использует вакуумную камеру (VC) из нержавеющей стали с наножидкостью для эффективного отвода тепла от процессора.

На втором месте оказался IQOO Z11 (2,3 миллиона). Тут за производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8500. Тройку лидеров замкнул Oppo Reno 15 (2,29 миллиона), который работает на Dimensity 8400 Max.

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Эксперты отметили, что разрыв между первым и третьим местами составил менее 10 тысяч баллов или примерно 0,4%. На практике такой разрыв в тесте не обязательно означает ощутимую разницу в скорости работы устройств.

Вот топ-10:

OPPO Reno15 Pro – 2 306 256 баллов.

iQOO Z11 – 2 300 153 балла.

OPPO Reno15 – 2 296 591 балл.

OPPO Reno16 – 2 286 483 балла.

Redmi Turbo 5 – 2 279 436 баллов.

HONOR WIN Turbo – 2 260 946 баллов.

realme Neo7 SE – 2 216 404 балла.

OPPO K15 Pro – 2 211 585 баллов.

Xiaomi 17T – 2 200 238 баллов.

iQOO Z10 Turbo – 2 103 853 балла.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг Android-телефонов по удовлетворенности владельцев. На вершине списка оказался флагман Xiaomi с батареей на 8000 мАч и камерой Leica.

Также специалисты AnTuTu обновили рейтинги самых выгодных по цене/мощности Android-смартфонов. Все устройства разделили на пять ценовых категорий: от бюджетных до флагманских.

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