Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину

Из-за некачественной российской нефти приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу.

Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление замгендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергея Гриба.

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу. На текущий момент (контрактные обязательства. - Прим. БЕЛТА) приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - сказал он.

Снижение объема экспорта происходит для того, чтобы обеспечить внутренний рынок в полном объеме.

"Белорусская сторона работает над тем, чтобы в рамках контрактов не последовало санкций из-за приостановки экспорта светлых нефтепродуктов. Ущерб от приостановки экспорта еще оценивается", - заявил замгендиректора БНК.

Для Беларуси рынки Украины, стран Балтии и Польши остаются наиболее премиальными в плане поставок. "Продукты, которые не потребляются на рынках сопредельных стран, так называемые темные нефтепродукты, мы реализуем через порты Балтийского моря в направлении стран дальней дуги", - отметил Гриб.

Как сообщал УНИАН, ранее произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ.