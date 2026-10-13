Нардеп об ударах по энергетике: Эффективность ПВО – более 87%, но 'Шахеды' залетают

По словам Федиенко, для защиты наших объектов энергетики необходимо сбивать "Шахеды" еще на границе.

В настоящее время эффективность работы нашей противовоздушной обороны – более 87%, но некоторые "Шахеды" пролетают. Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о вражеских ударах по энергетике Украины и о том, можно ли каким-то образом защитить линии электропередач, он сказал: "Можно ли защитить распределительные линии? – Нет, невозможно. Так же, как и невозможно сбивать 100% всех "Шахедов".

По его словам, в настоящее время эффективность работы нашей противовоздушной обороны составляет более 87%, что является очень высоким показателем. "Но, к сожалению, некоторые "Шахеды" пролетают", – отметил Федиенко.

Видео дня

Да, говорит парламентарий, сейчас "проблема есть", но "не слишком критическая". "Прошлой зимой бывало, что света не было по 2–3 суток", – напомнил он.

Кроме того, отвечая на вопрос, как противодействовать российским ударам по ЛЭП, Федиенко отметил, что для этого используются средства радиоэлектронной борьбы и средства ПВО. "Сбивать "Шахеды" на "входе" на территорию Украины. Что мы и пытаемся делать", – сказал депутат.

Ситуация с энергетикой

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, заявил, что в Украине самым опасным городом зимой будет Киев, который испытывает огромный дефицит собственной генерации электроэнергии. А среди районов города в особой зоне риска находятся, в частности, Голосеевский и часть Печерска.

По словам Омельченко, если не закрыть небо от врага, то ситуация в Украине будет "очень плохой" – с отключениями света по 16 или 20 часов, а то и по пять дней.

Вас также могут заинтересовать новости: