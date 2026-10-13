Открытая ссора с Трампом может дорого обойтись Зеленскому: Politico оценило риски

Украинский лидер утвердил новые удары украинских дронов по российским НПЗ, не слушая требования Трампа.

На фоне быстро приближающейся морозной зимы, "очень большая и важная сделка" президента США Дональда Трампа о закупке миллионов тонн дизельного топлива у России не могла случиться в худшее время для Украины.

План американской администрации о снятии санкций с Москвы – чтобы разрешить импорт дизеля – стал жестоким ударом ниже пояса для большинства украинцев, которые терпят волны реактивных дронов и баллистических ракет на фоне растущих жертв среди мирного населения, пишет Politico. Вопрос, который сейчас стоит перед президентом Украины Владимиром Зеленским – насколько сильно он на самом деле может позволить себе разозлиться.

"Его разочарование понятно – но здесь есть и обратная сторона", – заявил бывший британский дипломат и научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Тим Виласи-Вилси.

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Первая реакция Зеленского

Украинский президент сразу же назвал сделку Трампа "слабым решением" и "подарком Путину" – который будет финансировать российскую войну. Еще более вызывающе – он одобрил новые удары дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это побудило Трампа призвать украинцев заменить Зеленского как своего лидера, пишет СМИ.

Сообщается, что Зеленский не демонстрирует никаких признаков того, что собирается подчиняться требованию Трампа "остановиться" с ударами по российской энергетической отрасли. И это – явное продолжение его утраты терпения в этом году.

За это время он резко обострил свою риторику и в адрес критиков, и в адрес союзников – упрекая европейских лидеров в слишком медленных темпах поддержки, обмениваясь колкостями с бывшим венгерским лидером Виктором Орбаном и открыто ставя под сомнение подход Трампа к войне.

Более жесткий тон отражает растущую усталость в Киеве

Устойчивость обороны Украины и ее инновации с дронами и ракетами усилили уверенность Зеленского и его готовность давать отпор. Однако выход эмоций наружу – не без рисков, отмечают журналисты.

Виласи-Вилси подозревает, что Зеленский может рассчитывать на то, что Трамп может выйти ослабленным из промежуточных выборов в следующем месяце – особенно учитывая, что некоторые республиканцы уже выбиваются из общего строя из-за дизельной сделки.

Однако украинский лидер рискует спровоцировать Трампа на то, чтобы отключить жизненно важную американскую разведывательную поддержку – или надавить на Илона Маска, чтобы тот отключил спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX. От него очень сильно зависит украинская армия.

Зеленский, возможно, недооценивает "насколько опасным может быть раненый Трамп" – для Украины, предупреждает Виласи-Вилси.

Администрация Трампа также пригрозила приостановить программу – через которую союзники покупают американское оружие для Украины. Это вызвало бы серьезные перебои в поставках и заставило бы Киев еще сильнее полагаться на своих европейских союзников, которые и без того с трудом справляются с перевооружением, говорится в материале.

Но Зеленский стоит на своем

Глава государства настаивает, что Украина остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам только в том случае, если Москва прекратит свои воздушные атаки.

Ему оказывает поддержку неожиданная сторона – оппозиционные депутаты, которые обычно жестко критикуют его руководство. Даже бывший президент Петр Порошенко встал на защиту Зеленского против призыва Трампа к его замене.

"Если кому и нужен новый лидер – так это России. Для меня ключевой вопрос прост: становимся ли мы ближе к полному и безусловному прекращению огня? Это и есть единственная линза, через которую нужно оценивать любые шаги", – заявил Порошенко.

Однако способность Трампа принудить Киев к сделке уменьшилась – утверждает Натали Точчи, бывшая советница двух глав внешнеполитического ведомства ЕС. Поскольку он уже отвел большую часть американской поддержки – он снизил свои рычаги давления и на Украину, и на Европу, – считает она.

Однако Трамп все еще может нанести ощутимый ущерб – приостановив обмен разведданными, но эксперт сомневается, что американский лидер сделает это надолго или вообще остановит продажу оружия, ведь в этом деле задействованы деньги.

Другие новости о США и Украине

Ранее УНИАН сообщал, что украинские переговорщики скоро проведут онлайн-переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Американской стороне продемонстрируют факты нарушения Россией "энергетического перемирия", о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп.

В то же время Драпатый и Палиса получили звонки с угрозами от администрации Трампа. Угрозы прозвучали в течение 48 часов после того, как президент США Трамп объявил о спорном "соглашении" с президентом России Владимиром Путиным.

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