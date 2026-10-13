Мировые продажи смартфонов рухнули до 14-летнего минимума: в плюсе только два бренда

По оценкам аналитиков, продажи устройств сократились на 20% в годовом выражении.

Мировые продажи смартфонов упали до самого низкого уровня с 2012 года. При этом Apple и Samsung смогли занять более пятой части рынка каждая, увеличив свои доли на фоне общего спада, говорится в отчете Counterpoint Research.

По итогам третьего квартала 2026 года на Samsung пришлось 23% мировых поставок смартфонов. Удержать позиции помогла ставка на более дорогие устройства и высокий спрос на складные смартфоны Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra и Flip 8.

Apple оказалась на втором месте, обеспечив 22% мировых поставок. Компания впервые перешагнула отметку в 20% рынка по итогам третьего квартала. При этом iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, несмотря на подорожание, показали более успешный старт продаж в Китае и Индии.

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У других производителей в топ-5 результаты оказались слабее. Доля Xiaomi сократилась с 14% до 10%, Oppo – с 12% до 9%, а Vivo – с 9% до 8% по сравнению с прошлым годом.

Одной из главных причин спада стал дефицит оперативной памяти, который продолжает влиять на индустрию. Производители переложили выросшие затраты на компоненты на потребителей, что привело к росту цен смартфонов на 20% с начала года. Как следствие, потребители стали дольше пользоваться имеющимися устройствами, чаще выбирать б/у устройства и флагманы с запасом мощности на долгие годы.

Ранее аналитики предупреждали, что бюджетные смартфоны стоимостью до 200 долларов могут исчезнуть в 2027 году. Сложившаяся ситуация на рынке делает производство недорогих устройств убыточным без существенного повышения розничных цен.

По разным оценкам, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные производители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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