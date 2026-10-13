Украина впервые ударила по России собственной баллистической ракетой, – FirePoint

Она отметила, что дальность полета ракеты составляет до 300 км.

Украина впервые запустила баллистическую ракету собственного производства FP-7 по территории России. Об этом сообщила генеральный директор компании FirePoint Ирина Терех.

"Мы впервые запустили нашу собственную баллистическую ракету по территории России. Это тактическая баллистическая ракета с дальностью до 300 км", – отметила она.

При этом она отметила, что специалисты продолжают работать над ее усовершенствованием, в частности, над увеличением дальности полета для поражения цели.

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"Мы работаем над удлиненной версией, которая также появится в этом году", – подчеркнула Терех.

Она не уточнила, по какой цели в РФ была запущена ракета.

Украинская баллистика – последние новости

Как сообщал УНИАН, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отвечая на вопрос, может ли новая украинская ракета повлиять на ход боевых действий, отмечал, что новая украинская баллистическая ракета будет применяться, в частности, для зачистки прифронтовых и приграничных территорий.

По его словам, ракета FP-7 имеет дальность поражения около 250 километров и достаточно внушительную боевую часть – 200 килограммов. Погрешность поражения цели – около 15 метров, как заявляют производители. Это гораздо более дешевый аналог ракеты ATACMS.

Он напомнил, что ракеты ATACMS и HIMARS в 2022–2023 годах значительно замедлили наступательные действия россиян. В частности, когда в первый год полномасштабного вторжения россияне продвигались и вытесняли украинские силы из восточных регионов.

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