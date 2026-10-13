В центре Ривне БПЛА ударил по зданию университета: 20 раненых

В учебном корпусе поврежден второй этаж и частично фасад.

В результате вражеского удара по центру города Ривне повреждено учебное заведение, есть раненые. Об этом в видео, опубликованном в Telegram, заявил начальник Ривненской областной военной администрации Александр Коваль.

"У нас "прилет" БПЛА в центре города, в корпус учебного заведения", – сообщил он.

По его информации, есть раненые и много повреждений.

Коваль добавил, что все службы работают на месте удара.

Позже начальник ОВА проинформировал, что, по предварительной информации, в результате атаки пострадали десять человек.

Обновлено в 11:55. По данным ОВА, количество раненых возросло до 14. Один человек находится в тяжелом состоянии, трое – средней тяжести.

"В учебном корпусе поврежден второй этаж и частично фасад. Пожар локализован", - отметили в администрации.

Как сообщил в Facebook представитель Уполномоченного ВР по правам человека в Ривненской области Александр Корнийчук, российский БЛЛА ударил по корпусу университета в центре Ривне.

"Удар – средь бела дня, когда в заведении идет обучение… Университет. Студенты. Преподаватели. Люди, которые просто пришли учиться и работать. Россия снова целит туда, где должна быть жизнь, знание и будущее. Это не случайность и ошибка. Это сознательный террор против Украины и украинцев", – отметил он.

Обновлено в 12:58. По данным Коваля, количество раненых возросло до 20.

Вражеские удары по учебным заведениям

Российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданским объектам в Украине, среди них – школы, университеты, медицинские учреждения.

Так, 2 сентября российские дроны нанесли удар по одному из университетов в Киеве. По словам президента Владимира Зеленского, атака произошла прямо во время занятий. 160 студентов находились в укрытии.

1 октября вражеский беспилотник попал в здание школы в Соломенском районе столицы. Произошло возгорание. Дети находились в укрытии. Никто не пострадал.

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