Где тепло в декабре: названы 13 потрясающих мест по всему миру для зимнего отпуска

Праздничный декабрь обычно является довольно популярным месяцем для путешествий. И пока одни туристы направляются на самые красивые рождественские ярмарки Европы, другие ищут лучшие места, чтобы погреться.
Тревел-эксперты из The Independent отобрали 13 лучших направлений по всему миру, куда можно отправиться погреться этой зимой:
- Гран-Канария, Испания: средняя температура в декабре составляет +20°C, среднее количество солнечных часов – 6.
- Канкун, Мексика: средняя температура в декабре составляет +25°C, среднее количество солнечных часов – 7.
- Лансароте, Испания: средняя температура в декабре составляет +19°C, среднее количество солнечных часов – 6.
- Мускат, Оман: средняя температура в декабре составляет +23°C, среднее количество солнечных часов – 9.
- Тенерифе, Испания: средняя температура в декабре составляет +18°C, среднее количество солнечных часов – 6.
- Сидней, Австралия: средняя температура в декабре составляет +21°C, среднее количество солнечных часов – 8.
- Лимасол, Кипр: средняя температура в декабре составляет +16°C, среднее количество солнечных часов – 6.
- Бангкок, Таиланд: средняя температура в декабре составляет +27°C, среднее количество солнечных часов – 9.
- Мадейра, Португалия: средняя температура в декабре составляет +17°C, среднее количество солнечных часов – 5.
- Кейптаун, Южная Африка: средняя температура в декабре составляет +23°C, среднее количество солнечных часов – 11.
- Гибралтар: средняя температура в декабре составляет +16°C, среднее количество солнечных часов – 6.
- Пафос, Кипр: средняя температура в декабре составляет +18°C, среднее количество солнечных часов – 6.
- Харгада, Египет: средняя температура в декабре составляет +22°C, среднее количество солнечных часов – 8.
Другие идеи для путешествий
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты издания The Times определили лучшие направления для отпуска по всему миру, где теплая погода сохраняется в течение всего года.
В свою очередь команда крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet определила лучшие места в Европе для путешествия предстоящей зимой.
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