Где тепло в декабре: названы 13 потрясающих мест по всему миру для зимнего отпуска

В некоторых из них средняя температура декабря держится выше +20°C.

Праздничный декабрь обычно является довольно популярным месяцем для путешествий. И пока одни туристы направляются на самые красивые рождественские ярмарки Европы, другие ищут лучшие места, чтобы погреться.

Тревел-эксперты из The Independent отобрали 13 лучших направлений по всему миру, куда можно отправиться погреться этой зимой:

Гран-Канария, Испания: средняя температура в декабре составляет +20°C, среднее количество солнечных часов – 6. Канкун, Мексика: средняя температура в декабре составляет +25°C, среднее количество солнечных часов – 7. Лансароте, Испания: средняя температура в декабре составляет +19°C, среднее количество солнечных часов – 6. Мускат, Оман: средняя температура в декабре составляет +23°C, среднее количество солнечных часов – 9. Тенерифе, Испания: средняя температура в декабре составляет +18°C, среднее количество солнечных часов – 6. Сидней, Австралия: средняя температура в декабре составляет +21°C, среднее количество солнечных часов – 8. Лимасол, Кипр: средняя температура в декабре составляет +16°C, среднее количество солнечных часов – 6. Бангкок, Таиланд: средняя температура в декабре составляет +27°C, среднее количество солнечных часов – 9. Мадейра, Португалия: средняя температура в декабре составляет +17°C, среднее количество солнечных часов – 5. Кейптаун, Южная Африка: средняя температура в декабре составляет +23°C, среднее количество солнечных часов – 11. Гибралтар: средняя температура в декабре составляет +16°C, среднее количество солнечных часов – 6. Пафос, Кипр: средняя температура в декабре составляет +18°C, среднее количество солнечных часов – 6. Харгада, Египет: средняя температура в декабре составляет +22°C, среднее количество солнечных часов – 8.

Другие идеи для путешествий

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты издания The Times определили лучшие направления для отпуска по всему миру, где теплая погода сохраняется в течение всего года.

Видео дня

В свою очередь команда крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet определила лучшие места в Европе для путешествия предстоящей зимой.

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