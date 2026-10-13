'Были противоречия': Сирский назвал причину конфликта с Федоровым

По словам бывшего главнокомандующего, Федоров отдавал предпочтение закупкам дронов, но игнорировал другие потребности войск, из-за чего возникал дефицит определенных видов вооружения.

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отрицает, что существовал конфликт с Михаилом Федоровым, возглавлявшим Министерство обороны, но противоречия возникли из-за неучета тех потребностей армии, которые были представлены Генеральным штабом. Об этом бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в интервью для "BBC-Украина".

Как утверждает Сырский, конфликта с Михаилом Федоровым как такового не было.

"Были противоречия относительно финансирования потребностей армии и закупок, соответственно, того вооружения и боеприпасов, которые нужны вооруженным силам", – отметил генерал.

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По его словам, ведение войны – это сложный процесс, и план закупок составляется после расчета потребностей в основных видах вооружения и изучения всех тенденций того, что эффективно, а что нет.

Он отметил, что Генеральный штаб определяет на основании заявок от войск, что именно нужно армии:

"Так вот, проблема заключалась в том, что как раз министр обороны осуществлял закупку определенных видов вооружения, в первую очередь дронов, и отдавал предпочтение определенным типам этих дронов, игнорируя потребности армии, которые предоставлялись Генеральным штабом".

Таким образом, как пояснил генерал, в результате этого возник значительный дисбаланс между закупками и потребностями, а также поставками войскам. В частности, в первую очередь это касалось наземных роботизированных платформ.

Сирский подчеркивает, что фронт должен обеспечиваться сбалансированно.

"Например, дроны не закупаются на весь год, а закупается всё синхронно: то, что необходимо войскам – те же НРК, те же пикапы, те же мотоциклы, квадроциклы, багги, то есть всё то, что необходимо на войне, те же БПЛА, соответствующие ударные дроны", – добавил генерал.

Однако, как утверждает Сирский, Федоров допускал перекос:

"То есть он считал, что лучше знает наши потребности, что можно не обращать внимания на наши потребности, и он финансировал, например, дроны на весь год. А закупка, например, тех же НРК или других указанных видов, не проводилась, и возникал дефицит".

В этой связи, как заявил Сирский, суть проблемы и конфликтная ситуация заключались в том, что не учитывались интересы войск.

Конфликт Сирского и Федорова

Как сообщал УНИАН, в июне Федоров заявлял, что у него с Сирским иногда возникают разногласия по рабочим вопросам.

В июле президент Украины Владимир Зеленский признал, что между Федоровым и Сирским сложился конфликт. Из-за этого сначала было решено заменить министра обороны. По словам главы государства, без его присутствия Минобороны и руководство армии не общаются.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим был назначен генерал-майор Михаил Драпатый.

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