Цены на медь и алюминий падают: сколько стоят металлы теперь

Отмечается, что металлы потянула вниз распродажа акций компаний, занимающихся ИИ.

Цены на медь и алюминий во вторник, 13 октября, снизились. Опасения инвесторов по поводу чрезмерных расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта усилили неопределенность в отношении перспектив спроса на эти металлы.

Издание Bloomberg пишет, что акции компаний, занимающихся ИИ и технологиями, упали на мировых рынках после предупреждений о том, что финансирование быстрого строительства центров обработки данных станет более сложной задачей.

Сторонники роста цен на медь утверждают, что инфраструктура ИИ станет ключевым источником спроса в предстоящем десятилетии, и любые сомнения относительно темпов расходов могут негативно повлиять на настроения участников рынка. Тем не менее, основной движущей силой роста цен на "красный металл" на 17% в этом году стала угроза введения импортных пошлин Вашингтона, что привело к поставкам огромных объемов в США и снижению их доступности в других регионах.

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"Хотя настроения, обусловленные искусственным интеллектом, и не являются единственной причиной динамики цен на медь в 2026 году на данный момент, ожидается, что они будут продолжать формировать, если не доминировать, в ближайшие годы", – говорится в заметке аналитиков BMI.

По состоянию на 6:25 по киевскому времени цена на медь на Лондонской бирже металлов снизилась на 0,2% - до 14 588 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 14,59 доллара.

При этом в Украине, по данным Metal monitor, 13 октября, медь принимают в среднем по 478,72 гривни за килограмм, а на бирже цена установлена на уровне 667,70 грн.

Что касается других металлов, то алюминий, который также используется в инфраструктуре ИИ, подешевел на 0,3%, а цинк – на 0,7%. Цена на железную руду в Сингапуре снизилась на 0,3% - до 90,70 доллара за тонну, достигнув самого низкого уровня за два года.

Цены на металлы - последние новости

В преддверии Национального дня Китая цены на медь пошли вниз. Уже 6 октября стало известно, что цены на металл росли уже третий день подряд, следуя за ростом азиатских фондовых индексов.

8 октября цены на медь продолжили расти наряду с другими металлами после того, как китайские трейдеры вернулись после недельного праздника, который временно приостановил активность на азиатских рынках.

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