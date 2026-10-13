Депутаты вызывают мэра Киева с докладом в Верховную Раду

Мэра Киева вызывают на завтра.

Верховная Рада Украины вызвала на заседание мэра Киева Виталия Кличко. Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения проголосовал 151 народный депутат.

Перед этим Марьяна Безуглая, народный депутат от "Слуги народа", обращаясь к парламентариям, призвала рассмотреть вопрос о вызове мэра.

"Вы видите, что происходит со столицей? Мы так ни разу и не заслушали Кличко", – сказала она перед голосованием.

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В своём Telegram-канале Безугла уточнила, что речь идёт о вызове Кличко на среду, 14 октября.

Кличко и ситуация в Киеве

Как сообщал УНИАН, в конце лета президент Украины Владимир Зеленский своим указом определил, что органы местного самоуправления должны обустроить системы автономного резервного энергоснабжения в многоквартирных домах, а Кличко – обратить внимание на личную ответственность за подготовку и проведение отопительного сезона в Киеве.

В октябре Зеленский подчеркнул, что Киев фактически не готов к новым ударам России по энергетике. Он отметил, что был представлен доклад о сроках выполнения планов обеспечения устойчивости, в частности, в Киевской области и других регионах. Глава государства подчеркнул, что задержки в выполнении недопустимы, и ответственность Министерства инфраструктуры и областных администраций носит личный характер. Отдельно были определены задачи в отношении Киева – из-за "почти полного невыполнения городскими властями необходимых мер".

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