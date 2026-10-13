Число пенсионеров с выплатами свыше 10 тысяч гривень увеличилось: сколько их сейчас

В прошлом году наибольшее число пенсионеров получало выплаты в размере от 3 001 до 4 000 грн.

Среди всех украинских пенсионеров более трети составляют украинцы, получающие выплаты от 5 001 до 10 000 гривень. В то же время за год увеличилось число получателей пенсий, размер которых превышает 10 тысяч гривень, свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Наибольшую группу пенсионеров составляют получатели выплат от 5 001 до 10 000 грн: такую пенсию получают 36,6 % от общего числа пенсионеров. В прошлом году такие пенсии выплачивались 29,14 % получателей.

На втором месте – пенсионеры с выплатами от 3 001 до 4 000 грн. Сейчас их 23,79%. Следует отметить, что в прошлом году они составляли самую многочисленную группу (31,57%).

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Заметно увеличилось количество получателей пенсий размером свыше 10 000 грн. Если на 1 октября 2025 года их было 15,05%, то за год их доля увеличилась до 19,02% от общего числа пенсионеров.

Соответственно, уменьшилось число пенсионеров, получающих от 4 001 до 5 000 грн. Если в прошлом году такие выплаты получали 20,58% пенсионеров, то сейчас – 17,16% получателей.

Незначительно уменьшилось количество украинцев с самыми низкими пенсиями. До 3 тысяч гривень получают 3,4% пенсионеров, тогда как на 1 октября 2025 года таких насчитывалось 3,66%.

Пенсии в Украине – последние новости

Средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 октября 2026 года составляет 7 287,81 гривни. В то же время средний размер пенсии за год вырос на 851 грн: по состоянию на 1 октября 2025 года средняя пенсия составляла 6 436,79 грн.

Пенсионерам в Украине в следующем году проведут индексацию выплат, которая запланирована на начало весны. Это предусмотрено проектом бюджета на следующий год, представленным Кабинетом министров.

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