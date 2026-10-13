В 'ПриватБанке' подорожал доллар: актуальный курс валют на 13 октября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,25 грн, а евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 13 октября, вырос на 15 копеек и составляет 45,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 50,70 гривни за евро.

При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,65 гривни, а евро – по курсу 49,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник вырос на 15 копеек и составляет 45,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался на прежнем уровне – 50,76 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 13 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,4 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 10 копеек и составляет 45,34 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,79 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составляет 50,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,06 гривни за евро.

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