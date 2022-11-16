Однако определенное время потоки будут медленнее, чем обычно.

Поставки нефти по украинскому участку нефтепровода "Дружба" из России в Восточную Европу восстановились.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто.

"Потоки нефти по трубопроводу "Дружба" из России в Восточную Европу медленно начали восстанавливаться после технических работ по устранению повреждений на фоне последних нападений России на Украину", - пишет издание.

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По состоянию на день 16 ноября поставки полностью восстановлены.

Однако определенное время потоки будут медленнее, чем обычно.

Война в Украине: остановка

Как сообщал УНИАН, 15 ноября вечером нефтепровод "Дружба" был остановлен из-за падения напряжения. Из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности страны.

Остановка прокачки через "Дружбу" произошла из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов Украины Россией.

Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти через "Дружбу", в результате чего временно были прекращены поставки нефти в Венгрию, Чехию и Словакию.

15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила ПВО. Также сбито 10 "Шахедов".

Из-за массированной ракетной атаки поражено около 15 энергетических объектов в различных областях, что привело к отключению более 7 млн абонентов в 17 областях и Киеве.

Справка УНИАН. Нефтепровод "Дружба" является крупнейшим в мире нефтепроводом и основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию. Его общая протяженность составляет около 5200 км. Маршрут нефтепровода проходит от России к Беларуси, где разветвляется на две линии: северную (Беларусь, Польша и Германия) и южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

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