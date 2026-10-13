Рада приняла закон о базовой социальной помощи: как её будут рассчитывать

Базовая величина не может быть меньше прожиточного минимума на одного человека.

Верховная Рада во вторник, 13 октября, приняла во втором чтении законопроект о введениибазовой социальной помощи для малообеспеченных семей, которая объединит денежные выплаты и социальные услуги. Ее размер будет зависеть от количества членов семьи и совокупного дохода.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта в целом проголосовали 247 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, помощь будет рассчитываться как разница между совокупной базовой величиной для всех членов семьи и ее среднемесячным доходом.

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Базовая величина будет определяться в законе о государственном бюджете на соответствующий год. При этом она не может быть меньше прожиточного минимума на одного человека, установленного на 1 января этого года. Для первого и каждого последующего члена семьи базовую величину предлагается учитывать в размере 100%. Для отдельных категорий людей с инвалидностью и детей также предусмотрено применение 100% базовой величины.

Перед назначением поддержки будут оцениваться потребности домохозяйства и составляться индивидуальный план помощи. В систему поддержки будут входить не только денежные средства, но и социальные услуги на уровне общины.

Ожидается, что новая система должна сделать социальную поддержку более адресной и доступной для семей с низкими доходами. Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Следует отметить, что экспериментальная модель выплаты такой помощи действует в Украине с 2025 года. В 2026 году базовая величина для расчета составляет 4500 грн.

Социальная помощь в Украине – последние новости

В мае Верховная Рада поддержала законопроект о введении новой модели социальной поддержки уязвимых семей – базовой государственной социальной помощи.

По данным Минсоцполитики, в настоящее время БСД выплачивается в рамках экспериментального проекта определенным категориям получателей социальной помощи, которые нуждаются в государственной поддержке и соответствуют установленным критериям.

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